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Yusuf Tekin'den Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açılışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:14
Yusuf Tekin'den Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açılışı

Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı Açıldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde yeni bir mekan açılışına ev sahipliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tortum Yöresel Ürünler Çarşısının açılışında yaptığı konuşmada, bölge halkının ürettiği yöresel ürünlerin pazarlanması için böyle bir alanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Yöresel Lezzetlerin Tanıtımı ve Ekonomi

Bakan Tekin, “Bu alanda üretilen yöresel ürünlerin, turistik amaçla bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı konuklara sunulması için destek vermekten memnuniyet duydum. Bu proje, yerel halkın ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” diyerek projeye olan desteğini belirtti.

Yerel Yönetimlerin Rolü

Konuşmasında yerel yönetimlerin toplumsal hayata dokunması gerektiğine dikkat çeken Tekin, “Yerel yönetimlerin, halkla bütünleşerek toplumsal sorunlara çözümler getirmesini çok önemsiyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

Altyapı ve Ulaşım Sorunları

Üreticilerin ürünlerini pazarlayabileceği sağlıklı mekanların eksikliğinden bahseden Tekin, kendi çocukluğundan hatırladığı zorlukları aktardı. “Ürettiğimiz ürünleri tanıtamadığımız için çok sıkıntı yaşadık. Ancak yeni projelerle birlikte bu zorlukları aşacağız” dedi.

Belediyecilik Resmi Ruhu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenin yaptığı yöresel mimari çalışmaları da öven Tekin, “Geçen dönemlerde bazı ilçelerde hayata geçirilen projeler, yerel mimarinin güzelleşmesini sağladı. Bu tür projelerin yaygınlaştırılması önemli bir hizmet olacaktır” dedi.

Gelecek İçin Umut

Yusuf Tekin, çarşının, bölgenin kültürel ve sosyal tanıtımına yön vereceğine inanıyor. “Yöresel ürünler çarşımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu tür güzel etkinliklerin artması için Sekmen'den destek bekliyoruz” diyen Tekin, açılış sonrası protokol ile çarşıda dükkanları gezerek iş yeri sahiplerine iyi dileklerde bulundu.

Kurdele kesimiyle çarşının resmi açılışı yapılırken, bölge halkına ve ziyaretçilere yöresel lezzetlerin sunulacağı noktaların oluşması için önemli bir adım atılmış oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda) Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı köyü yolu üzerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı"nın açılışına katıldı.

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