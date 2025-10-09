Yusuf Tekin, Filistinli Öğrencilerin 'Umut Acıya Direnirken' Sergisini Ziyaret Etti

Sergide 13 öğrencinin 101 resmi yer aldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'ye gelen Filistinli öğrencilerin eserlerinden oluşan Umut Acıya Direnirken adlı resim sergisini gezdi.

Sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Sergi Salonu'nda açıldı. Bakan Tekin'i salona gelişinde Filistinli öğrenciler çiçeklerle karşıladı.

13 Filistinli öğrencinin yaz okulunda hazırladığı yağlı boya ve akrilik çalışmalardan oluşan 101 eserin yer aldığı sergide Tekin, öğrencilerden eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, savaşın gölgesinde büyüyen gençlerin özgürlük, umut, direniş ve barış temalarını işleyen çalışmalar dikkat çekti.

Tekin: Türkiye Filistinlilerin yanında

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Tekin, 2023'te başlayan soykırımın ikinci yılını doldurduğunu hatırlattı ve uluslararası camianın sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan, Türkiye'nin bu süreçte Filistinlilerin yanında olduğunu ve Bakanlık olarak eğitim hakkından mahrum kalan, ailesini kaybeden çocuklara okulların kapılarını açtıklarını söyledi.

Tekin, sergide yer alan eserlerin, Türkiye'de eğitimine devam eden yaklaşık 750 Filistinli öğrenci arasından seçilen öğrencilerin kendi bakış açılarını yansıttığını belirtti.

"İnşallah barışın, adaletin egemen olduğu dünyayı inşa ederiz"

Son olarak Tekin, sergiyi herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederek şunları kaydetti:

"İnşallah her insanın, insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı, barışın, insan haklarının, hukukun, adaletin, demokrasinin egemen olduğu bir dünyayı hep beraber inşa ederiz. 'Ama'sız, 'fakat'sız dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan temel hak ve hürriyetleri elinden alınan herkesin, insan olmamızdan dolayı yanında olmamız gerekiyor. Bize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen bu. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunun sorumluluğuyla hareket etmeye çalıştık. İnşallah, barışın, adaletin egemen olduğu dünyayı inşa ederiz."

