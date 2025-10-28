Yusuf Tekin: Gümüşdere Okulları Açıldı — Derslik Sayısı İkiye Katlandı

Yusuf Tekin: Gümüşdere İlkokulu ve Ortaokulu Açıldı

Sarıyer'de düzenlenen açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet vurgusu yaparak eğitim yatırımlarındaki ilerlemeyi aktardı.

Açılış Töreni ve Cumhuriyet Mesajı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; öğrencilerin sunduğu müzik dinletisiyle devam etti ve tören okul önünde kurdele kesimiyle sona erdi.

Açılış konuşmasında Tekin, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 102. yaşının kutlanacağını hatırlatarak, "Cumhuriyet'imizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepsini rahmetle yad ediyoruz." dedi ve ekledi: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın, Cumhuriyet'i ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek bir şuurla yetişmesi, milli birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılmaları için öğretmen arkadaşlarımızla çok yoğun bir çaba içerisindeyiz."

Eğitim Yatırımları ve Derslik Sayısı

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitimi önceliklendirdiğini belirterek Türkiye'nin sınıf başına düşen öğrenci sayısında geçmişte geri kaldığını anlattı. Konuşmasında, "Uluslararası göstergelerde Türkiye, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla hiç de hak etmediği yerlerde idi..." ifadelerini kullandı.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahip olduğumuz derslik sayısını yaklaşık iki katının üzerine çıkardık." Ayrıca, ekonomik ömrünü tamamlamış veya deprem gibi riskler nedeniyle yıkıp yeniden yapılan derslikler hesaba katıldığında mevcut derslik sayısının, geçmiş döneme göre yaklaşık üç katına ulaştığını kaydetti.

Akademik Başarı ve Değerler

Matematik ve fen bilimleri alanındaki uluslararası başarıya dikkat çeken Tekin, Türkiye'nin Avrupa'da en iyi ülkeler arasında, OECD içinde ise ilk 5 içinde yer aldığını belirtti ve çocukların toplum ile milletin bir arada tutulmasını sağlayan temel değerler etrafında yetiştirilmeye devam edileceğini söyledi.

Deprem, Okul Güvenliği ve Yenileme Çalışmaları

İstanbul Valisi Davut Gül de konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve depreme dayanıksız okulların yenilenmesinin önemine değindi. Vali Gül, "İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, 2000 yılından önce yapılan 1500 okulun tamamını elden geçirdi. Bunlardan 1432 tanesi ya güçlendirildi ya da yıkılıp yeniden yapıldı." bilgisini paylaştı.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, dün akşam Balıkesir'de meydana gelen depremle ilgili olarak Balıkesir ve çevre illerdeki okullarda herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Öğretmen Seminerleri ve Uzaktan Eğitim İmkanı

Tekin, ara tatilde düzenlenecek öğretmen seminerlerine ilişkin, öğretmenlerin mesleki gelişim için bu haftayı eğitim öğretime hazırlık olarak kullandıklarını belirtti. Öğretmenlerin talebi doğrultusunda seminerlerin uzaktan gerçekleştirilmesine olanak sağlandığını ifade ederek, "Öğretmen arkadaşlarımız evlerinden veyahut da istedikleri yerden uzaktan eğitime katılabilecekler." dedi.

Cumhuriyet Değerleri ve Okullarda Görünürlük

Cumhuriyet Bayramı haftasının milli birlik ve beraberliğin öne çıktığı bir dönem olduğunu vurgulayan Tekin, değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki sorumluluğa işaret etti ve üç temel unsuru sıraladı: Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı.

Tekin, bu çerçevede okullarda Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkılması için "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk bayrağının ve birliğimizi, beraberliğimizi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın okullarımızda görünür olmasını istedik. Bundan daha doğal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

Törene ayrıca Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı.

