Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ve Eğitim Gündemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ve Eğitim Süreci Üzerine Bilgilendirmelerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında yaptığı açıklamalarda öğretmen atamaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Danıştay'ın kararını beklediklerini ifade eden Tekin, "9 Eylül tarihine yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Yeni Eğitim Yılı İçin Hazırlıklar Başladı

Yeni eğitim döneminin başlangıcına az bir süre kala, Bakan Tekin okulların tatil olmasıyla birlikte Bakanlık olarak hazırlıklara başladıklarını belirtti. “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diyerek okullara ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Deprem Bölgesindeki Okul İhtiyaçları ve Restorasyon Çalışmaları

Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, “2024-2025 eğitim öğretim yılı sorunsuz bir şekilde başlayacak.” ifadelerini kullandı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda, deprem bölgesinde hem yeni okullar inşa edileceğini hem de mevcut okulların güçlendirileceğini dile getirdi.

Sosyal Medya Spekülasyonları ve Eğitim Takvimi

Okulların açılışında bir ertelemeye gidilmeyeceğini vurgulayan Tekin, "9 Eylül itibarıyla normal akademik takvimimiz başlayacak," dedi. Ayrıca, tatil sürelerinde herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirtti.

Velilerin Eğitim Sürecindeki Rolü

Bakan Tekin, ailelerin çocuklarının eğitimi sürecinde daha aktif rol alması amacıyla 'Velivizyon' projesini başlattıklarını ve bunun yanı sıra öğretmenlerin seminer dönemlerinin yüz yüze yapılacağını da sözlerine ekledi.

Öğretmen Atamaları ve Yeni Yönetmelik

Öğretmen atamalarında yapılan yeni yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgi veren Tekin, “20 bin öğretmen ataması yapılacak.” dedi. Mülakat ve KPSS notları üzerinden öğretmen atamalarının belirleneceğini açıkladı.

Sonuç ve Beklentiler

Tekin, Danıştay’dan gelecek karara göre hazırlıklarını yapacaklarını ve sürecin yönünü belirleyeceklerini belirterek, “9 Eylül tarihine kadar her şeyin netleşmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.