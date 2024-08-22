Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ve Eğitim Gündemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ve yeni eğitim yılı hazırlıklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 20:14
Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ve Eğitim Gündemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Yusuf Tekin, Öğretmen Atamaları ve Eğitim Süreci Üzerine Bilgilendirmelerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında yaptığı açıklamalarda öğretmen atamaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Danıştay'ın kararını beklediklerini ifade eden Tekin, "9 Eylül tarihine yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Yeni Eğitim Yılı İçin Hazırlıklar Başladı

Yeni eğitim döneminin başlangıcına az bir süre kala, Bakan Tekin okulların tatil olmasıyla birlikte Bakanlık olarak hazırlıklara başladıklarını belirtti. “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diyerek okullara ilişkin genel bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.

Deprem Bölgesindeki Okul İhtiyaçları ve Restorasyon Çalışmaları

Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, “2024-2025 eğitim öğretim yılı sorunsuz bir şekilde başlayacak.” ifadelerini kullandı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda, deprem bölgesinde hem yeni okullar inşa edileceğini hem de mevcut okulların güçlendirileceğini dile getirdi.

Sosyal Medya Spekülasyonları ve Eğitim Takvimi

Okulların açılışında bir ertelemeye gidilmeyeceğini vurgulayan Tekin, "9 Eylül itibarıyla normal akademik takvimimiz başlayacak," dedi. Ayrıca, tatil sürelerinde herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirtti.

Velilerin Eğitim Sürecindeki Rolü

Bakan Tekin, ailelerin çocuklarının eğitimi sürecinde daha aktif rol alması amacıyla 'Velivizyon' projesini başlattıklarını ve bunun yanı sıra öğretmenlerin seminer dönemlerinin yüz yüze yapılacağını da sözlerine ekledi.

Öğretmen Atamaları ve Yeni Yönetmelik

Öğretmen atamalarında yapılan yeni yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgi veren Tekin, “20 bin öğretmen ataması yapılacak.” dedi. Mülakat ve KPSS notları üzerinden öğretmen atamalarının belirleneceğini açıkladı.

Sonuç ve Beklentiler

Tekin, Danıştay’dan gelecek karara göre hazırlıklarını yapacaklarını ve sürecin yönünü belirleyeceklerini belirterek, “9 Eylül tarihine kadar her şeyin netleşmesini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur