Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde

Adile Sultan Kasrı'nda AA Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda gündeme gelen "zorunlu bağış" iddiaları, öğrenci kayıtları, özel okul hizmetleri ve servis ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kayıt süreçleri otomatik ve ücretsiz

Tekin, öğrencilerin okullara kayıt süreçlerinin tamamen sistem üzerinden otomatik şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Tekin, "Biz herhangi bir öğrenci ilkokula başlarken, ortaokula başlarken ya da liseye başlarken, biz bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, uygulamanın detayını şu sözlerle aktardı: "Liseye kayıt yaptıran bir çocuk, bir genç ya adresine dayalı olarak bir ortaöğretim kurumuna bir liseye yerleştiriliyor ya da sınavla yerleştirilmişse sınavla yerleştiği okula gidip kaydını yapıyor."

İlkokul ve ortaokul kayıtlarının da otomatik olarak gerçekleştiğini belirten Tekin, "Bütün okullarımızı, İçişleri Bakanlığımızla birlikte sokak sokak eşleştiriyoruz. Mesela hangi sokakta kaç çocuk var okula giden, onun bilgisini alıyoruz." dedi.

Zorunlu bağış iddiaları ve istisnalar

Velilerden kayıt için ücret istenmesinin söz konusu olmadığını net bir dille ifade eden Tekin, "Bir veli 'Çocuğumu okula kaydetmek için ücret istiyorlar' diyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Bir eksik bilgilendirme var." şeklinde konuştu. Ayrıca Tekin, "Kimse 'Çocuğumu şuraya kaydettirmek istiyorum ama benden kayıt için para istiyorlar' diyemez." uyarısında bulundu.

Bakan Tekin, iki tür istisnayı açıkladı: Velinin çocukunu resmi olarak tanımlanan okula değil, başka bir okula göndermek istemesi ve bu usulsüz sürece para ödenmesi; ve okul aile birlikleri aracılığıyla gönüllü bağışlar. Birinci durumun hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Tekin, bunu okul yönetimlerinin yapamayacağını belirtti. İkinci durumda ise okul aile birliklerinin velilerle aldığı gönüllü kararlar söz konusu olup bunun zorunlu olmadığına dikkat çekti.

Tekin ayrıca şunu kaydetti: "Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz okullarımızdan, okul öğrencilerimizden, velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz." Bu tür uygulamalarla karşılaşılması halinde Bakanlığa bildirilmesini isteyerek, gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin yürütüleceğini söyledi.

Özel okulların sunduğu hizmetler ve denetim

Özel okullarda sunulan eğitim, yemek, kırtasiye ve kıyafet hizmetlerine ilişkin denetim yetkilerinin bakanlıkta olduğunu hatırlatan Tekin, "Bunlar eğitim hizmeti, yemek hizmeti, kırtasiye hizmeti ve kıyafet hizmeti. Bunları enflasyon oranında arttırabileceklerini yönetmelikle düzenliyoruz zaten." dedi.

Bakan, denetimin kayıtlı ödemeler üzerinden yapılabileceğinin altını çizdi: "Bu alışveriş, elektronik ortamda kayıt altına alınırsa biz denetleyebiliriz. Elden, nakit ya da başka tür ödeme mekanizmaları devreye girdiğinde biz onu bilemeyiz." Velilere ve öğrencilerin hizmet ödemelerini resmi kanallardan yapma çağrısı yaptı.

Servis ücretleri ve güvenlik düzenlemeleri

Servis ücretlerinin denetim yetkisinin bakanlıkta olmadığını belirten Tekin, özellikle büyükşehirlerde ve belediye sınırlarında ücret tespitinin ilgili belediye komisyonlarının yetkisinde olduğunu söyledi. Tekin, "Bilhassa muhalif belediyelerin sınırları içerisinde servis ücretleri geçtiğimiz yıllara oranla enflasyonun üzerinde, hatta iki katına yakın oranda..." değerlendirmesini paylaştı ve yetki karmaşasına dikkat çekti.

Servis araçlarındaki güvenlik donanımlarıyla ilgili olarak Tekin, "2015 yılından itibaren, servis aracının içerisindeki emniyet kemerinden kameralara kadar zorunluluk getirildi. Kayıt altına alınan kamera her durumda araçlarda zorunlu." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)