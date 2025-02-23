Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığını Mustafa Demir'e Devretti

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Mustafa Demir'e Devralma Töreni

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, görevini Mustafa Demir'e devretti. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle Yılmaz, görevini Demir'e sundu.

Mustafa Demir’den Teşekkür Mesajı

Görevi devralan Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu. Ayrıca, Yılmaz'a emekleri için teşekkür ederek, "Birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli başkanım Yusuf Ziya Yılmaz beyefendiye emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.