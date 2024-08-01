AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Amasya'da Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da partililerle bir araya geldi. Toplantı AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İsmail Heniyye'ye Yapılan Saldırıya Tepki

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik saldırıyı lanetledi ve ailesine ile Filistin halkına başsağlığı diledi.

2024 Yerel Seçimleri Üzerine Değerlendirmeler

Yılmaz, 2024 yerel seçimleri ile ilgili olarak şunları ifade etti: "31 Mart 2024 seçimleri sonrası yerel yönetimlerde aldığımız sonuçları değerlendirmek ve gelecek yol haritamızı sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Amacımız, AK Parti ailesi olarak birlikteliğimizi güçlendirerek önümüzdeki seçimlerde daha başarılı bir sonuç elde etmek."

Seçim Sonuçlarının İncelenmesi

Seçim sonuçlarının derinlemesine incelendiğini belirten Yılmaz, sosyal, psikolojik ve siyasal iletişim boyutlarının değerlendirildiğini vurguladı. Ayrıca, önümüzdeki süreçte bu konuya yönelik tedbirlerin uygulanacağını söyledi.

Süleyman Soylu'nun Durumu

Toplantıda TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebine de değinen Yılmaz, "Süleyman Soylu, partimizin önemli bir emektarıdır. Onun cesur duruşu ve öz güveni, bizim için her zaman değerlidir," dedi.

Toplantıya AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, İl Başkanı Ekrem Toto ile diğer partililer de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Amasya'da partililerle bir araya geldi. Yılmaz, burada konuşma yaptı.