Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bartın'da Toplantı Düzenledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın ilinde partililerle bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Bartın'daki programına AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ile başlayan Yılmaz, partisinin Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla birlikte partililer tarafından karşılandı.

Seçim Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından illeri ziyaret ettiklerini, bilgi paylaşımları ve istişare toplantıları düzenlediklerini belirtti. Ziyaret ettikleri il sayısının 53 olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu toplantılarda 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını değerlendiriyoruz. İstenilen sonuçları elde edemedik. Bartın'da da ittifakla seçime girdik ve ortağımız seçimde başarı sağlayamadı. Bu durum bizi üzdü," dedi.

Partililerin Taleplerini Dinledi

Yılmaz, yerel seçimlerde kazandıkları ve kaybettikleri şehirler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "Milletimiz sandıkta bizlere, 'Daha çok çalışın, eksikleriniz var, bunları telafi edin,' mesajını verdi. Sandık sonuçlarından bu mesajları aldık," ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Yılmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı da ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da partililerle bir araya geldi.