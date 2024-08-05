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Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum'da önemli bir ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:44
Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı Ziyaret Etti

Çorum'da Önemli Ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti. Bu buluşma, şehirdeki projeler hakkında detaylı bir görüşme fırsatı sundu.

Proje Bilgilendirmesi

Görüşme sırasında, Aşgın, Çorum'da devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Yılmaz ise bu projelerin önemine vurgu yaptı.

Geleneksellik ve Teşekkür

Başkan Aşgın, ziyareti anısına Yılmaz'a bir hediye takdim ederek teşekkürlerini sundu. Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

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