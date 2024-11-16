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Yusuf Ziya Yılmaz'dan Kavak Kongresinde Millet Vurgusu

Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak İlçe Kongresi'nde AK Parti'nin milletle ilişkisini ve getirilen kazanımları vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:56
Yusuf Ziya Yılmaz'dan Kavak Kongresinde Millet Vurgusu

Yusuf Ziya Yılmaz, Kavak İlçe Kongresi'nde Millet Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partinin Kavak İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, AK Parti siyasetini değerlendirirken, "AK Parti siyasetinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı, mahalle başkanı, kim olursak olalım, hepimizin sicil amiri millettir" dedi.

Parti Olarak Milletin Sesine Kulak Verdik

Konuşmasında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne Türkiye'ye sağladığı kazanımları vurgulayan Yılmaz, "Milletin sesine kulak verdik. Cumhurbaşkanımız, bir proje hazırlanırken 'Bu işe millet ne diyor?' diyerek anket yapmamızı istiyor. İşte bu şekilde bir liderimiz var" şeklinde konuştu.

Birlikte Güçlenme Mesajı

Yılmaz, halkın taleplerini yerine getirmekle mükellef olduklarını dile getirerek, "Biz halkın içinden doğan bir partiyiz. 'Ben' demeyeceğiz; biz olacağız. Birlikte güçleneceğiz ve kendimizi geliştireceğiz. Bunu milletimize daha iyi hizmet etmek için yapıyoruz" dedi.

Akkuyu Nükleer Santrali ile Geleceğe Yatırım

AK Parti iktidarı döneminde gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Yılmaz, "Geçmişi unutursak, geleceği ve yapılan hizmetleri iyi anlayamayız. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali ile Türkiye, önümüzdeki yıl 1250 megavat elektrik üretecek ve 2-3 yıl içinde bu kapasite 4800 megavata yükselecek" ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Üretim Vurgusu

Dünyanın Türkiye'nin büyümesine karşı bazı unsurların mevcut olduğunu belirten Yılmaz, "Yerli ve milli olmak, üretmek ve Türkiye’yi güçlü bir ülke yapmak için çabalıyoruz. Biz yaparız diyoruz. İşin özü bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" şeklinde konuştu.

Kongreye, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da partisinin 8. Kavak ilçe kongresine...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da partisinin 8. Kavak ilçe kongresine katıldı. Yılmaz, partililerle birlikte objektiflere poz verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da partisinin 8. Kavak ilçe kongresine...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da partisinin 8. Kavak ilçe kongresine katıldı. Yılmaz, partililerle birlikte objektiflere poz verdi.

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