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Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Açılış Törenlerine Katıldı

Elazığ'da Doğukent Spor Köyü ve Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışında konuşan Yılmaz, çocuklar için yatırımların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:39
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Açılış Törenlerine Katıldı

Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Açılış Törenlerine Katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Elazığ'da gerçekleştirilen açılış programlarına katılarak önemli mesajlar verdi. Yılmaz, çocukların geleceği için daha güzel şehirler inşa etmenin önemine vurgu yaptı.

Doğukent Spor Köyü Açılışı

Yılmaz, Elazığ Belediyesinin kazandırdığı Doğukent Spor Köyü açılışında, bu güzel tesislerin yapılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti. Yılmaz, spor köyünün sadece sportif faaliyetler sunmakla kalmayıp, gençlik merkezi olarak da işlev göreceğini ifade etti.

Siyasi Muhalefete Yönelik Eleştiriler

Yılmaz, bazı siyasi muhaliflerin hizmetle ilgisi olmayan konularla meşgul olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir söz var, 'Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz'. Onların hizmetle alakası yok; biz ise çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Şahin Şerifoğulları'nın Vizyonu

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin spor alanında model bir şehir olması için çeşitli projelere imza attıklarını belirtti. Yakın zamanda şehir müzesi, et satış merkezi ve şehir lokantası gibi hizmetlerin de Elazığ'a kazandırılacağını ifade etti.

Doğukent Spor Köyü ve Halk Ekmek Fabrikası'ndan Detaylar

38 dönümlük alan üzerine kurulan Doğukent Spor Köyü, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfi tiyatro gibi birçok aktivite alanını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Elazığ Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası günde 85 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olup, kentin farklı bölgelerinde hizmet verecek.

Açılışın ardından, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu ve Doğukent Spor Köyü hizmete açıldı.

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