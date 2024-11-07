Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen "Deneyim Paylaşımı" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bütün derdimiz hizmet etmek, insanımıza dokunmak, insanımızın hayatının konforunu yükseltmek," dedi.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Elazığ'daki otelde gerçekleştirilen toplantıya, Bingöl, Şırnak ve Bitlis'i de kapsayan bir program çerçevesinde katılan Yılmaz, belediyeciliğin en güzel örneklerinden birinin istişare kültürü olduğunu belirtti. Bu kapsamda, şehir plancılarına, hukuk müşavirlerine ve Fen İşleri müdürlerine ayrı odalarda çalışarak deneyim paylaşımı fırsatı sunuldu. Yılmaz, "Birbirlerine hangi sorunu nasıl çözdükleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyorlar," diye ekledi.

Hizmet Anlayışı ve Muhalefet Eleştirisi

Yılmaz, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan hizmet belediyeciliği anlayışının devam ettiğini ifade etti. "Bir insanın hayır duası sizin hizmetinizin sonucunu ortaya koyuyorsa Allah'ın rızası ortaya çıkıyor," diyen Yılmaz, muhalefetin sosyal medyayı kullanarak algı yaratmaya çalıştığını, ancak halkı kandıramayacaklarını belirtti.

Önemli Katılımlar

Toplantıya Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile diğer partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (ortada), Elazığ'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Deneyim Paylaşımı" toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (ortada), Elazığ'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Deneyim Paylaşımı" toplantısına katıldı.