Yusuf Ziya Yılmaz: Geleceği İnşa Etmeye Dolu Dizin Koşuyoruz

Geleceği İnşa Etme Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Gümüşhane'de yaptığı konuşmada, 31 Mart seçim sonuçlarından hareketle partinin gelecekteki hedefleri için dolu dizgin koşacaklarını ifade etti.

Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yılmaz, "31 Mart seçimleri geride kaldı. Şimdi bu sonuçlar üzerinden yapmamız gerekenleri belirleyerek, ders almalıyız. Bu süreçte, eksiklikleri kendimizde aramalıyız. Parti içindeki üst kurullar da bu konuları geniş perspektifte değerlendiriyor." dedi.

Birlikte Hareket Etme Çağrısı

Geçmişteki incinmişliklerin geride bırakılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Birlikte hareket etmeli, eksikliklerimizi telafi etmeliyiz. Geleceğe daha güçlü adımlarla yürümek için her birimizin görevlerini yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Siyasi Mücadele ve Hazırlıklar

Yılmaz, yaklaşan kongrelere hazırlık yapıldığını belirterek, "2028 ve 2029 süreçlerine yönelik olarak dolu dizgin koşmaya devam edeceğiz. 31 Mart sonuçları yeterli değil ama telafi etmekte mümkün." dedi.

Programa, AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 2), partisinin Gümüşhane teşkilatı ile buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 2), partisinin Gümüşhane teşkilatı ile buluştu.