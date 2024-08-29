Yusuf Ziya Yılmaz: Hizmetin Önemi Vurgulandı

Hizmetin Önemi Vurgulandı

Ordu’da gerçekleşen toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, hizmetin partileri için ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Yılmaz, sosyal medya algılarının gerçek hizmetin yerini tutamayacağını vurguladı.

31 Mart Seçimleri İçin Değerlendirmeler

Yılmaz, parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Gelecek planlamalarına devam ettiklerini ve bu toplantıların bu amaca hizmet ettiğini belirtti.

Yerli Yönetim Anlayışı

AK Parti’li belediyelerin, algı siyaseti yerine hizmet odaklı bir yaklaşımı benimsediğini ifade eden Yılmaz, “İnsanların yüzünde memnuniyet görülene kadar bu noktada mücadele vermekle ilgili bir misyon taşıyoruz.” dedi.

Algı Siyaseti Eleştirisi

Yılmaz, diğer siyasi partilerin genellikle hizmetten ziyade algı üzerine kurulu bir strateji benimsediğini açıklarken, “Yapamadıkları işlerin mazeretleriyle bir gerekçe bulma yolunu tercih ettiklerini” sözlerine ekledi.

Sosyal Medya ve Hizmet Algısı

Yılmaz, sosyal medya ortamında hizmet felsefesinin lafta kolay bir şekilde dile getirilebileceğine, fakat bunun gerçek hizmetin kalitesini etkilemeyeceğine dikkat çekti. “Hizmet, siyasetin en önemli iletişim aracıdır.” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Yılmaz, hizmet odaklı bir politikaya dayalı olarak, toplumun refahını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Ordu İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Ordu İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Ordu İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Ordu İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.