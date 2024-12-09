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Yusuf Ziya Yılmaz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 487 Kişiyi İşten Çıkardı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:46
Yusuf Ziya Yılmaz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 Bin 487 Kişiyi İşten Çıkardı

Yusuf Ziya Yılmaz'dan İstanbul'daki İşten Çıkarmalar Hakkında Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde gerçekleştirdiği işten çıkarmalar ve işe alımlar hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Yılmaz, 1 Nisan'dan bu yana 3 bin 487 kişinin işten çıkarıldığını, 9 bin 125 kişinin ise işe alındığını duyurdu.

"Kent Uzlaşısı" Üzerine Yorumlar

Basın toplantısında konuşan Yılmaz, bu istihdam değişikliklerinin, kent uzlaşısı çerçevesinde ittifak içinde olan siyasi partilerin kontenjanlarından kaynaklandığını düşündüğünü belirtti. Yılmaz, "Bunlar herhalde o kent uzlaşısı kapsamında ittifak içerisinde oldukları siyasi hareketlerin, siyasi partilerin kontenjanından oluşan rakamlardır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Seçim Sonuçlarına Değerlendirme

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası tüm illerde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını belirtən Yılmaz, "Her siyasi partide belirlenmesi gereken bir yol haritası vardır. Ancak AK Parti bu yol haritasını çok kısa sürede belirler, durum değerlendirmesi yapar" ifadelerini kullandı.

Muhalefet Eleştirisi

Yılmaz, muhalefetin yaptığı faaliyetleri de eleştirdi. "Muhalefetin bu heyecanla, bu hizmet vizyonuyla hiç alakasının olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Muhalefetin geçtiğimiz 5 yıl ve 7 aylık süreç içerisinde en ön plana çıkan hizmetleri konserler oldu" diyerek, muhalefetin etkinliklerinin hizmet etme yerine eğlenmeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

Belediyelerin Borç Durumu

Yılmaz, Türkiye'deki üç büyükşehrin (İstanbul, Ankara, İzmir) toplam borcunun 337 milyar lira olduğunu ve bu borçların önemli bir bölümünün SGK'ya ait olduğunu açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcu 9,6 milyar lira ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Ankara'nın borcu 8,4 milyar lira, İstanbul'un ise 5 milyar lira olarak kaydedildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 2), AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 2), AK Parti Ankara İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından illerde seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan (sol 2) ve birçok partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 2), AK Parti...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz (sağ 2), AK Parti Ankara İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından illerde seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan (sol 2) ve birçok partili katıldı.

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