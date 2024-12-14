Yusuf Ziya Yılmaz: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9,6 Milyar Lira Borcu Var

Yusuf Ziya Yılmaz, En Çok Borcu Olan Belediyeyi Açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yaptığı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9,6 milyar lira ile en fazla borcu olan belediye olduğunu vurguladı. Yılmaz, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 5,9 milyar lira olduğunu belirtti.

Deneyim Paylaşım Programı'nda Konuştu

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Deneyim Paylaşım Programı'nda konuşan Yılmaz, ülke genelindeki belediye çalışmalarını istişare ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, AK Parti belediyeciliğinin temelinin insana hizmet anlayışı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir işçi belediyede çalışırken ona belediye brüt maaş öder. O brüt maaşın içinde sigorta primi de var. Yani sosyal güvenlik primi vardır. Sosyal güvenlik primini öderken ay sonunda o prim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Bu korkunç paraların harcandığı konserlere bu parayı harcayan belediyeler, zavallı insanların sosyal güvenlik primlerini ödememek gibi bir şeyi yaptıklarında hiç vicdanları sızlamıyor mu diye düşünüyorum."

Daha Fazla Borç Detayı

Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de 8,4 milyar lira borcu bulunduğunu hatırlatarak, bu durumu eleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır belirli bir siyasi parti tarafından yönetildiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle dedi:

"Yıllardır bu durum böyle. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 9,6 milyar lira sosyal güvenlik borcu var. Şimdi, Adana 4,2 milyar lira, Şişli 2,5 milyar lira borçla karşımıza çıkıyor. Aziz milletimiz bunları görsün."

Hizmete Devam Vurgusu

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hizmet üretmeye devam edeceğiz. Milletimizin hizmetinde, onun hayatını, çocuklarının geleceğini, yaşadığı şehrin daha müreffeh bir yer olması için gecemizi gündüzümüze katarak koşmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, eninde sonunda bu farkı çok iyi görecektir."

Konuşmaların ardından basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Konya'nın ilçe belediye başkanları ile bürokratlar katıldı.