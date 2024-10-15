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Yusuf Ziya Yılmaz: Milletin Kanaati Yol Haritamızdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Diyarbakır'da milletin görüşlerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:18
Yusuf Ziya Yılmaz: Milletin Kanaati Yol Haritamızdır

Yusuf Ziya Yılmaz'dan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Diyarbakır'daki ziyaretinde milletin görüşlerinin yol haritalarını belirlemede kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Seçim Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından 50'den fazla ili ziyaret ettiğini belirterek, "Seçimin ertesi günü sandıklardan çıkan sonuçları değerlendirmeye başladık," ifadelerini kullandı.

Yeni Stratejiler Belirleniyor

Yılmaz, AK Parti genel merkezinde 31 Mart 2024 seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını ve buna göre yeni stratejiler geliştirildiğini aktardı. Özellikle, "Milletimizin yaptığı değerlendirmeyi adeta sandıkta bize talimat verircesine, konuşurcasına önümüz için bir yeni yol haritası olarak belirledik," dedi.

Parti İçi Toplantılar Önemli

Yılmaz, ayrıca, bu süreçte partililerin fikir ve önerilerini dinleyeceğini de sözlerine ekledi. Programa, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve parti teşkilatlarından birçok kişi katılım sağladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya...

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (ortada), AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde bir konuşma yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya...

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz (ortada), AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaretinde bir konuşma yaptı.

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