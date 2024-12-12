Yusuf Ziya Yılmaz: Muhalefetin Hizmet Anlayışı Yok!

Yusuf Ziya Yılmaz Çanakkale'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çanakkale’de düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yılmaz, "Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da insan hayatının konforuna katkı vermeye dönük işleri yok" dedi.

Çanakkale'nin Değişimi

Yılmaz, AK Parti'nin kazanımları sayesinde Çanakkale'de 2002 yılından bu yana büyük değişimlerin yaşandığını belirterek, bu dönüşümlerin en önemli örneği olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gösterdi. "Bu kolay bir iş değildi ve gerçekleşti. Dünyanın da çok yakından takip ettiği bir projeydi. Az önce oradan geçerken ülkemle gurur duydum" ifadelerini kullandı.

Sandıkta Mesaj Var

Yerel seçimlerin geride kaldığını ve ileriye bakmaları gereken bir süreçte olduklarını açıklayan Yılmaz, milletin sandıkta kendilerine bir mesaj verdiğini dile getirdi. "Milletimiz sandıkta bir şey dedi, 'Daha çok çalışın kardeşim. Bazı eksikleriniz var. Bunları telafi edin' dedi. Bu doğrultuda biz, koşar adım geleceğe doğru gayretlerimizi eksiltmeksizin devam ediyoruz" diye konuştu.

AK Parti'nin Vizyonu

AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "AK Parti'ye yön verecek olan her türlü stratejik siyasal doğrultu da milletin istekleri doğrultusunda önerilmiş şeyler olacaktır. Biz milletin duasını düşünen bir siyasi hareketiz" dedi.

Belediye Uygulamaları ve Eleştiriler

Yılmaz, muhalefet partilerine ait belediyelerin gerçekleştirdiği kültürel etkinlikler ile ilgili eleştirilerde bulundu. "Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da insan hayatının konforuna katkı vermeye dönük olan işleri yok. Konserlerle uğraşıyorlar" şeklindeki sözleri, muhalefet ile kendi hizmet anlayışları arasındaki farkı ortaya koydu.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve çeşitli ilçe belediye başkanları katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katıldı.