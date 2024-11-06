Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli'de İnsana Dokunan Siyasetin Önemini Vurguladı

Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli'de Açıklamalarda Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tunceli'de düzenlenen bir toplantıda çarpıcı ifadeler kullandı. Yılmaz, "İnsana dokunmayan hiçbir eylem ve program bizim için kıymet ifade etmiyor. Çünkü biz siyaseti insanımızın hayatının konforunu yükseltmek için yapıyoruz" dedi.

Hızla Değişen Gündem ve Siyasetin Rolü

Yılmaz, konuşmasında Türkiye ve dünya gündemindeki hızlı değişimlere değindi. Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'nın sıcak olaylarla dolu bir coğrafya olduğunu belirten Yılmaz, "Kuzeyimizde ve güneyimizde savaş var, sınır ötesinde birtakım olaylar oluyor. Bu durumların ülkemize sosyal ve ekonomik yansımaları oluyor" ifadelerini kullandı.

İnsana Öncelik Veren Siyaset Anlayışı

Ayrıca, siyasette belirlenen güzergahın önemine dikkat çeken Yılmaz, AK Parti'nin çizgisinin halkın kalbinden geçtiğinin altını çizdi. "Bizim siyasetimizin ağırlık merkezinde insan var. İnsana öncelik veriyoruz. AK Parti aslında bir hizmet hareketi" diyen Yılmaz, rakiplerinden farklı olarak ideolojik altyapıyı hizmetin önüne koymadıklarını vurguladı. "Konuştuğumuz her şeyin insanların hayatına ne kadar katkı sağladığını sorguluyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantıda Kimler Bulundu?

Toplantıya AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, bazı belediye başkanları ve partililer katılım sağladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda açıklamada bulundu.