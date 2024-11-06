Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli Valiliği'ni Ziyaret Etti

Yusuf Ziya Yılmaz Tunceli'ye Ziyarette Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti. Tunceli'ye çeşitli programlar için gelen Yılmaz, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından Valilik binasının girişinde karşılandı.

Valilik Ziyareti ve Görüşmeler

Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Yılmaz, ardından Vali Tekbıyıkoğlu ile birlikte makamında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, şehir merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alındı.

Ziyarette Kimler Vardı?

Yılmaz’ın Tunceli ziyareti esnasında, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de hazır bulundu.