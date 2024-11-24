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Yusufeli Barajı Yollarında Şaşırtan Geçiş Sayısı: 929 Bin Araç

Yusufeli Barajı yollarında 2 yılda 929 bin araç geçti, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağladıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:14
Yusufeli Barajı Yollarında Şaşırtan Geçiş Sayısı: 929 Bin Araç

Yusufeli Barajı Yolları ile 929 Bin Araç Geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli Barajı kapsamında yapılan bağlantı yollarının, 2 yılda 929 bin aracın kullandığını duyurdu. Uraloğlu, bu yollar sayesinde yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgelerde ulaşım standardının artırıldığını ve daha güvenli, konforlu bir seyahat imkanı sunulduğunu ifade etti.

Yeni Bağlantı Yolları

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, 2022 yılında Yusufeli Barajı ile birlikte hizmete açtıkları yolların, Artvin’i Erzurum’a ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan kuzey-güney aksındaki standardı önemli ölçüde yükselttiğini belirtti.

Proje Detayları

Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerlerine ulaşım sağlamak amacıyla inşa edilen yolların, bitümlü sıcak karışım kaplamalı standartta olduğunu vurgulayan Uraloğlu, toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki projenin 56,7 kilometrelik kesiminde 39 tünel, 3,6 kilometrelik kesiminde ise 19 köprü ve viyadük bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, projede 17 kavşak ile bölgedeki ulaşımın daha da kolaylaştığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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