Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18 — Kocaeli su durumu

Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 18

Kocaeli'nin su rezervlerinde kritik seviyeler

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi bugün itibarıyla yüzde 18 olarak kaydedildi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre barajda 9 milyon 658 bin metreküp su bulunuyor.

Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımına bağlı azalma, son günlerde görülen yağışların dahi etkili olmasını engelledi. Mevsim normallerinde seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla olumlu yönde değişmesi bekleniyor.

Kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Sapanca Gölü'nden su alımı ise sürüyor. Bu önlemler, mevcut rezervlerin takviye edilmesi için hayati önemde.

Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü yeniden görünür hale gelirken, Kirazdere kolundan gelen alanda su çekilmesinin diğer bölümlere göre daha fazla olduğu gözlendi. Bu bölgelerde suyun çekilmesi sonucu toprakta çatlaklar oluştu.

Öte yandan kentin diğer içme suyu kaynağı Namazgah Barajı'nda doluluk 8 milyon 311 bin metreküp olarak ölçüldü ve oran yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

