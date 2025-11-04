Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 11'e Düştü

Yuvacık Barajı doluluk oranı yüzde 11'e geriledi; 51 milyon metreküp kapasiteli barajda eski köprü yeniden görünür hale geldi. Namazgah Barajı yüzde 37 seviyesinde.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:23
Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 11'e Düştü

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 11'e Düştü

İSU verilerine göre son durum

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajında doluluk oranı yüzde 11e geriledi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 11 olarak ölçüldü.

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajında ise su seviyesinin yüzde 37 olduğu kaydedildi.

Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.

KOCAELİ'NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK ORANI...

KOCAELİ'NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 11'E KADAR GERİLERKEN, BARAJ HAVZASINDAKİ ESKİ KÖPRÜ YENİDEN GÖRÜNÜR HALE GELDİ.

KOCAELİ'NİN İÇME SUYU İHTİYACININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KARŞILAYAN YUVACIK BARAJI'NDA DOLULUK ORANI...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti