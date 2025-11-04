Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Alarmı: Doluluk Yüzde 11'e Düştü

İSU verilerine göre son durum

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajında doluluk oranı yüzde 11e geriledi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 11 olarak ölçüldü.

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajında ise su seviyesinin yüzde 37 olduğu kaydedildi.

Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.

