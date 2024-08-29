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Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Düşüşte

Kocaeli'nin Yuvacık Barajı doluluk oranı yüzde 42 olarak kaydedildi, su tasarrufu çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:57
Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Düşüşte

Kocaeli İçme Suyu Kaynağı: Yuvacık Barajı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, %42 doluluk oranıyla 21 milyon 460 bin metreküp olarak ölçüldü.

Mevsimsel Değişim ve Su Alımları

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, artan sıcaklıklar ve mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle Sapanca Gölü'nden su alımına devam edilmektedir. Kocaeli’nin diğer su kaynağı olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi 12 milyon 500 bin metreküp ile %55 doluluk seviyesine ulaştı.

İSU Genel Müdürü’nden Su Tasarrufu Çağrısı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç aydır Kocaeli'nde istenen düzeyde yağış düşmediğini belirtti. Sağlık, geçmiş yıllardaki yağış ortalamalarına göre düşük sevilere ulaşıldığını ifade etti. "Susuzluk yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz," diyen Sağlık, vatandaşlara su tasarrufu yapma çağrısında bulundu. "Herkesin su tasarrufu konusunda elinden geleni yapması lazım," diyerek, su ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde...

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 42 olarak kaydedildi.

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