Yüz Binler Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Toplandı

Filistin İçin Halktan Yoğun Destek

İstanbul'da, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte Galata Köprüsü'nde yüz binlerce kişi toplandı. Eylem, Milli İrade Platformu öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla gerçekleştirildi.

Ali Yalçın: Filistin'in Özgürlüğü Gelecek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, "Tıpkı Karabağ'ın azatlığını, tıpkı Şam'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi Allah'ın izniyle Filistin'in, Gazze'nin de özgürlüğünü göreceğiz." dedi. Yalçın, Filistin'deki katliamın durdurulması için seslerini yükselttiklerini vurgulayarak, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganının önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.

Gazze'nin Gür Sesi Olmak İçin Buradayız

Gözyaşları ve acılarla dolu bir toplum olan Gazze için burada olduklarını belirten Yalçın, insanların onurlu direnişine vurgu yaptı. "Evet, yenilecekler. Umutsuz değiliz çünkü Rabb'imiz zalimlere karşı diyor ki, 'Yenilecek ve topluca cehenneme sürüleceksiniz.'" dedi.

Gazze’deki Soykırım Devam Ediyor

Filistin İnisiyatifi Sözcüsü Enes Yalman, Gazze'deki soykırımın sürdüğünü belirterek, "Bu sabah kutlamak için değil, soykırıma karşı haykırmak için buradayız." diye konuştu. Yalman, Gazze halkının büyük bir acıyla karşı karşıya olduğunu ve bu acıyla baş edebilmek için direndiklerini ifade etti.

Gazze'ye Sesleniyoruz: Yalnız Değilsiniz!

Yalman, "Gazze yaşıyor, Gazze susturulamayacak. Yanınızdayız, çünkü sizin acınız bizim acımızdır!" dedi. Gazze halkının maruz kaldıkları saldırılara rağmen boyun eğmediğini ve direncin onların en büyük silahı olduğunu vurguladı.

Siyonistlerin Sorumluluğu

Yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen ise, Siyonistlerin işlediği suçların dünyanın büyük güçleri tarafından desteklendiğine dikkat çekerek, "Her damla kandan siz sorumlusunuz" dedi. Gökçimen, Gazze halkının mücadelesinin yalnızca onlara değil, tüm insanlığa ait olduğunu belirtti.

Filistin'e Destek Sürecek

Filistin halkının direnişi ve mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gökçimen, "Her gün yeni bir mücadele veriliyor. Umut bitmemeli, destek her zaman sürmeli!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada konuşma yaptı.