Yüz Binler Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek İçin Bir Araya Geldi

Filistin İçin Tek Yürek: Yüz Binler Galata Köprüsü'nde Buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Galata Köprüsü'nde düzenlenen büyük protestoda, "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Müslümanlar asla uyumuyor!" diyerek katılımcılara coşkulu bir şekilde seslendi. Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetlemek ve Filistin ile dayanışma göstermek için bir araya gelen yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunu selamladı.

Büyük Yürüyüş: "Dünyayı Uyandırıyoruz" Sloganları

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganları yankılandı. Erdoğan, katılımcılara hitap ederek, tüm Filistin şehitlerini ve Hamas liderlerini anarak, "Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil!" dedi.

Konuşmasında, Filistin'deki katliamın 453'üncü gününü hatırlatan Erdoğan, bu süreçte 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini vurguladı. "Dünyanın birçok ülkesi, bu insanlık suçunun ortağı haline geldi," diyerek Batı'nın ikiyüzlülüğünü eleştirdi.

Hiçbir Zaman Yalnız Değilsiniz

Erdoğan, Gazze'de yaşananların sadece mazlumların değil, insanlık ve vicdanın da öldüğünü belirterek, "Nerede insan hakları?" sorusunu gündeme getirdi. Batının ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Erdoğan, "Biz elbette kimseden merhamet dilenmeyeceğiz. Allah'ın mazlumlara olan vaadi, Filistin'de de gerçekleşecektir. Hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da doğacaktır," dedi.

Umudun Işığında: Suriye'den Gazze'ye

Erdoğan, Suriye'de Müslümanların gösterdiği sabrı anarak, "Suriye'den sonra inşallah Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak. Dualarımızla, dayanışmamızla Gazze'li mazlumların yanında olacağız," ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Filistin'e olan desteğinin her zaman süreceğini vurgulayan Erdoğan, katılımcılara seslenerek, "Gazze'ye, Filistin'e ve Suriye'ye sesleniyoruz: Biz sizleri unutmayacağız!" dedi.