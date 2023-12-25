Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor iddialarına yanıt geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağına dair çıkan haberleri yalanladı. Merkez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu.

Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor iddialarına yanıt geldi
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Bazı medya kuruluşlarında çıkan haberlere göre, kiralara yüzde 25 zam sınırının kaldırılacağı iddia edildi. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti. Merkez, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in böyle bir açıklama yapmadığını duyurdu.

Basına kapalı olarak gerçekleşen bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı getiren ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenleme hakkında konuştu. Şimşek, düzenlemenin süresinin dolmasına yakın tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar verilmediği belirtildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu konuda resmi bir açıklama yapmadığı da vurgulandı.

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