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Yüzer Güneş Enerjisi İşletmeleri Çalıştayı: Temiz Enerjinin Geleceği Ele Alındı

Türkiye'de yüzer güneş enerjisi santralleri çalıştayı, karbon emisyonunu azaltma stratejilerini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:55
Yüzer Güneş Enerjisi İşletmeleri Çalıştayı: Temiz Enerjinin Geleceği Ele Alındı

Çalıştayda Yüzer GES'lerin Önemi Vurgulandı

Yüzer Güneş Enerjisi Yatırımcı ve Sanayicileri Derneği (YÜZERGES) tarafından düzenlenen "Türkiye'de Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri Uygulamalarını Geliştirme Çalıştayı", Hekimbaşı Av Köşkü'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, yüzer GES'lerin karbon emisyonunu azaltma noktasındaki önemi ve son teknolojik gelişmeler ele alındı.

YÜZERGES Derneği'nin Açıklamaları

Açılışta YÜZERGES Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, "Dünya Enerji Enstitüsü verilerine göre, 2030'lu yıllarda güneş enerjisi, dünya enerji üretiminde ilk sırada olacak" dedi. Akca, yüzer GES'lerde son 5-6 yıl içerisinde kaydedilen hızlı artışı ve 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefine odaklandıklarını vurguladı.

Yeni Enerji Paradigması

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Demir, karbondioksit ve metan gazı oranlarının yükseldiğini belirterek, fosil yakıt kullanımının azaltılması gerekliliğine dikkat çekti. Prof. Demir, "Dünyada yüzer GES kurulu gücünün 2020'de 3 gigavata ulaştığı, 2025'te ise 10 gigavata çıkması öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Yerel Yönetimlerin Rolü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Adem Esen, yüzer GES projelerinin yerel yönetimlerle işbirliği içinde yürütülmesinin önemini vurguladı. Prof. Dr. İzzet Öztürk, sığ rezervuarlarda buharlaşmanın kontrolü için yüzer GES'lerin faydalı olacağını ekledi.

Türkiye'nin Emisyon Hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin bulunduğunu belirtti. Hasar, ayrıca uluslararası finans akışlarının yönlendirilmesi ve karbon emisyonu ticaret sisteminin kurulması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Çalıştayın Sonuçları

Açılış konuşmalarının ardından, birçok bakanlık ve üniversitenin katılımıyla yüzer GES'lerin çevresel etkileri, izin süreçleri ve finansman modelleri hakkında masa başı çalışmaları yapıldı. Çalıştay, Prof. Akca'nın kapanış konuşması ile sona erdi.

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