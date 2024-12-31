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Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor

STK'lar, Filistin'deki zulme karşı duruş sergilemek için yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü’nde eylem yapacak.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:16
Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor

Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor

Yeni yılın ilk gününde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Milli İrade Platformu çatısı altında 400'e yakın sivil toplum kuruluşu, Filistin'e destek vermek amacıyla Galata Köprüsü'nde eylem düzenleyecek. Eylemde, katılımcılar Filistin'deki zulme karşı dünyaya güçlü bir mesaj vermeyi hedefliyor.

İbrahim Beşinci'den Çağrı

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, düzenleyecekleri eyleme katılmaları için İstanbullulara çağrıda bulundu. Beşinci, "Yarın büyük bir eyleme şahitlik edeceğiz" diyerek, birçok STK'nın desteğiyle yüz binlerce insanın Filistin'in sesi olacağını vurguladı.

Eylemin Detayları ve Hazırlıklar

Beşinci, eylem öncesinde yaptığı basın açıklamasında, etkinlikte başta Ayasofya, Sultanahmet ve Yeni Cami olmak üzere birçok yerde dualar edileceğini söyledi. Katılımcıların 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşacaklarını belirten Beşinci, "Konuşmaların yanı sıra güzel ezgi ve marşlar da olacak" ifadelerini kullandı.

Ulaşım Kolaylığı

Etkinliğe katılacaklar için Yenikapı'da ring araçları bulunacak. Ayrıca, Marmaray, metro, tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla da alana ulaşım sağlanabilecek. Detaylı bilgiler, 'insanlık ittifakı' internet sitesinde yer almaktadır.

Güçlü Bir Mesaj Verilecek

Beşinci, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Bu eylemle beraber dünyanın en güçlü mesajını yılın ilk sabahında Türkiye'den vermiş olacağız. Mazlumun, mağdurun sesi olacağız" dedi. Herkesi bu soykırıma karşı en güçlü tepkiyi vermek için eyleme davet etti.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK)...

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek. Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulunacak. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, program öncesi Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaptı.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK)...

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek. Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulunacak. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, program öncesi Galata Köprüsü'nde basın açıklaması yaptı.

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