Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde

Ordu'dan Yeni Bir Yüzme Yıldızı: Yusuf Efe Gündüz

Ordu'da doktor tavsiyesiyle yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Yusuf Efe Gündüz, kazandığı madalyalarla dikkat çekiyor. Ayrık omurga hastalığı ile dünyaya gelen Yusuf Efe, tedavi amaçlı başladığı yüzmede büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor.

Yüzmeye Başlama Hikayesi

Spina bifida (ayrık omurga hastalığı) nedeniyle 8 yıl önce yüzmeye başlayan Yusuf Efe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz yüzme kurslarına katıldı. Bu süreçte Ordu Büyükşehir Belediyespor'da bir yıl çalışarak birçok yarışmada çeşitli dereceler elde etti. Son yarışmasında, 28-30 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 6 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli Takım Hedefi

Aksayarak yürüyen Yusuf Efe, başarıları sayesinde 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'ne katılma hakkı kazandı. Antrenörü Aljona Masnjova ile birlikte Durugöl Olimpik Yüzme Havuzunda milli mayosuna kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yusuf Efe'nin Hedefleri

Yusuf Efe, AA muhabirine verdiği röportajda, doğuştan omurga hastalığı nedeniyle birçok ameliyat geçirdiğini ve en son 7 yaşında doktorunun tavsiyesiyle yüzmeye başladığını belirtti. Yüzmede hedeflerinden birinin milli formayı giymek olduğunu vurgulayan sporcu, "Bunun için en önemli adımı geçerek milli takım seçmelerine katılma hakkı elde ettim. Şimdiki hedefim ise milli takıma girebilmek" dedi.

Antrenör ve Aile Desteği

Antrenörü Aljona Masnjova, Yusuf Efe ile birlikte büyük başarılar hedeflediklerini belirterek, "Kendisi çok azimli ve disiplinli bir sporcu. Gaziantep'teki yarışmada 6 altın madalya kazanarak milli takım seçmelerine katılma hakkını elde etti," ifadelerini kullandı. Yusuf Efe'nin annesi Rabia Gündüz ise oğluna çok güvendiğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.