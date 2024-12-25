Yüzme ile Yürüme Yetisini Geri Kazanan Sadık Altıntaş, Milli Takım Hedefliyor

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzme sporu sayesinde milli takıma seçilip uluslararası başarılar elde etmeyi hedefliyor.

NN Edirne'de teknisyen olarak çalışırken yaşadığı kaza sonucunda omuriliğine düşen makine parçasıyla yaralanan Altıntaş, yeniden adım atabilmek için yüzmeye yöneldi. Yüzme sayesinde kaslarının güçlenmesiyle yürüteç yardımıyla yürümeye başlayan Altıntaş, antrenörü Anıl Bulut'un tavsiyesi üzerine bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara katılmaya karar verdi.

Her gün havuzda 2 saat antrenman yapan Altıntaş, 29-31 Aralık tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek milli takım seçmelerinde başarılı olmayı hedefliyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzme sayesinde neleri başarabildiğini herkese göstermeyi istediğini vurgulayan Altıntaş, ilk kez yarışma deneyimi yaşayacağını belirtti.

“Hocam yarışmalardan bahsetti ve o günden beri çok sıkı çalışıyorum. İyi bir hazırlık süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edeceğim.” dedi. Madalya kazanmak için mücadele edeceğini ifade eden Altıntaş; yüzmenin kendisi için çok zorlayıcı olduğunu ancak katılacağı seçmelerin motive edici bir unsur olduğunu dile getirdi.

Yüzmede önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulayan Altıntaş, “Gaziantep’ten madalyayla döneriz.” şeklinde konuştu.

Antrenör Anıl Bulut’tan Destek

Antrenör Anıl Bulut, Sadık Altıntaş ile son 3 yıldır düzenli çalışmalar yaptıklarını belirterek, yüzmenin engelli bireylerin hayatlarında olumlu değişimler sağladığını ifade etti. Bulut, “Hızlı bir programla çalışıyoruz ve yarışa çok az kaldı. Kendisiyle iyi bir gelişim kaydettiğimize inanıyoruz. Milli takıma seçilme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede milli takıma seçilip uluslararası başarılar yakalamak istiyor. Altıntaş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini kısmen geri kazanmasını sağlayan yüzmede milli takıma seçilip uluslararası başarılar yakalamak istiyor. Altıntaş, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.