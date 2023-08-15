Yüzyılın dizisinden karar geldi! Atatürk dizisi o tarihte ekranlarda

Ülkemizde geçtiğimiz yıl yayın hayatına geçen Disney Plus, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin yer alırken başrol olarak Aras Bulut İynemli'nin boy göstermesi ilgiyi arttırdı. TC kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinin ekranlara yansıtılacağı dizinin yayınlanacağı tarih açıklandı.

Disney Plus'ın kararı büyük tepkilere neden olurken 2 Ağustos'ta Walt Disney'in Türkiye ofisi, Atatürk dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 100. yıl dönümü etkinliklerinden olan 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimleri yapılırken 6 bölüm uygulama üzerinden ekranlardan kaldırıldı.





İlk 3 bölüm 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında yayınlanırken 3 Kasım Cuma günü sinemalarda izleyicilerin karşısına çıkarılmasına karar verildi.

ATATÜRK DİZİ OYUNCULARI

Songül Öden- Zübeyde Hanım,

Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi,

Sarp Akkaya- Enver Paşa,

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy,

Esra Bilgiç - Madam Corinne,

Sahra Şaş - Makbule Atadan,

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar,

Beran Kotan - Ömer Naci,

Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.