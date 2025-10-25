Yüzyılın Konut Projesi: Ankara'da Örnek Konutlar Görüntülendi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Ankara'daki örnek daireler; tünel kalıp, deprem dayanımı ve ısı, ses, su yalıtımı ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 13:57
Projenin örnek daireleri basına sunuldu

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler görüntülendi.

Gösterilen örnek konutlar, deprem dayanımlı yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Konutlar, kullanıcı konforu gözetilerek ısı, ses ve su yalıtımlı şekilde tasarlandı.

Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen örnek daireler, projenin standartlarını ve yapı kalitesini gözler önüne serdi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

