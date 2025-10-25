Yüzyılın Konut Projesi: Ankara'da Örnek Konutlar Görüntülendi

Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi
Projenin örnek daireleri basına sunuldu
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konuttan, Ankara'daki örnek daireler görüntülendi.
Gösterilen örnek konutlar, deprem dayanımlı yapım yöntemi olarak tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Konutlar, kullanıcı konforu gözetilerek ısı, ses ve su yalıtımlı şekilde tasarlandı.
Konutların çevresine oturma...
Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen örnek daireler, projenin standartlarını ve yapı kalitesini gözler önüne serdi.
