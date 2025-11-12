Yüzyılın Konut Projesi'ne İlk Gün 936 bin 159 Başvuru

Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 başvuru; 905 bin 640 e-Devlet, 30 bin 519 banka şubeleri aracılığıyla.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:39
Başvuru Rakamları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için projeye ilk günde 936 bin 159 başvuru yapıldığını açıkladı.

Başvuruların 905 bin 640'ının e-Devlet üzerinden, 30 bin 519'unun banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanın Açıklaması

Murat Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ev sahibi oluyor. Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz"

Başvuru Süreci ve Takvim

Yetkili bankalarda kimlik numarası ayrımı olmadan TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak. Vatandaşlar hangi bölgede hangi bankanın hizmet verdiğini TOKİ’nin internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca ALO 181 hattını arayanlar da sorularına cevap bulabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular 15 Kasım'a kadar kademeli olarak yapılacak. 12 Kasım'da son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise T.C. kimlik numarasının son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

BAKAN KURUM, SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

