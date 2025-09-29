Yvette Cooper: İsrail'in Gazze'ye Yardım Engeli 'Ahlaki Rezalet'

Cooper'ın Liverpool Konferansı'nda Mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail'in Gazze'ye temel gıda ürünleri ve ilaçların girişini engellemesini "ahlaki rezalet" olarak nitelendirdi.

Cooper, İşçi Partisi'nin Liverpool'daki sonbahar konferansında yaptığı konuşmada, 15 yıl önce ana muhalefetteyken gölge dışişleri bakanı olarak ilk görüşmesini Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiğini hatırlattı. Geçen ay Dışişleri Bakanlığı'na geldikten sonra görüştüğü ilk liderin yine Abbas olduğunu belirten Cooper, barış ihtiyacı, iki devletli çözüm ve Filistin yönetiminde reform konularını ele aldıklarını söyledi.

Cooper, İngiltere'nin iki devletli çözüme destek veren ülkelerden biri olarak Filistin Devletini tanıdığını vurgulayarak, şu ifadeyi kullandı: "Bir devlete sahip olmak, Filistin halkının elinden alınamaz bir hakkıdır. Filistin Devletini tanıma kararımız, İsrailliler ve Filistinliler için güvenliğe ve kalıcı barışa giden tek yolun, yan yana yaşayan iki devlet olduğuna dair inancımızın bir göstergesidir."

Cooper, İngiltere'nin ateşkes, kalıcı barış ve iki devletli çözüm için dünya genelindeki partnerlerle çalıştığını belirterek, "Tüm dünyadan ülkeler, İsrail güçlerinin sınırda yiyeceklerin girişini engellerken açlıkla karşı karşıya kalan çocuklar ve acı içindeki esirler ile aileleri için bu dayanılmaz acının sona ermesi gerektiğini savunuyor. Hamassız bir Gazze, açlığın olmadığı bir Gazze, Filistin halkı için yeniden inşa edilmiş bir Gazze." dedi.

Esirlerin salıverilmesi gerektiğini savunan Cooper, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"İsrail hükümeti, gıda, su ve ilacın engellendiği, vicdanın kabul edemeyeceği ölçüde insan kaybına yol açan bu eylemin ahlaki rezaletine son vermelidir. Filistinli siviller, bir gün daha korku ve açlık içinde yaşamak zorunda kalmamalıdır. Hiçbir aile, bir kaybın daha acısını yaşamamalı. Artık yeter. Bir an bile kaybedemeyiz. Artık barış zamanı."

Uluslararası Güvenlik, İnsani Yardım ve Ukrayna'ya Destek

Cooper, uluslararası sınırların korunması, insani yardımların ulaştırılması ve düzensiz göç konularına da değinerek, göçü kaynağında çözmek için adımlar atacaklarını açıkladı. Myanmar ve Sudan gibi şiddet nedeniyle çok sayıda kişinin yerinden edildiği ülkelere desteği artıracaklarını vurguladı.

Rusya ile yaşanan savaşta Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceğini ifade eden Cooper, "Ukrayna'nın güvenliği, bizim güvenliğimiz, savaşı bizim savaşımızdır. Ukrayna, Rusya'ya karşı dik durdukça biz de Ukrayna'nın yanında duracağız." dedi.

Ayrıca, Rusya'nın Doğu Avrupa'daki bazı NATO üyelerinin hava sahalarını ihlal etmesine dikkat çeken Cooper, "Eğer NATO hava sahasına izinsiz giren uçaklarla karşı karşıya gelmek zorunda kalırsak gerekeni yaparız." şeklinde konuştu.