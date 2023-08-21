Z kuşağı kendi milletvekilini seçti: O ismi çok başarılı buluyorlar

Türkiye'nin geleceğini şekillendiren Z kuşağının siyasi tercihleri ve etkisi artık daha fazla önem kazanıyor. Bu konuda yapılan araştırmalar da siyasi arenadaki yönelimlere ışık tutuyor. ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket, 'Z kuşağının gözünden TBMM'deki en başarılı milletvekilleri'ni belirledi. İşte detaylar...





Z KUŞAĞININ SİYASİ TERCİHLERİ ÇOK ÖNEMLİ

ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen 'Z kuşağına göre TBMM'deki en başarılı milletvekilleri' anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu anket, parti genel başkanlarını değerlendirmenin dışında tutarak, sadece milletvekillerini kapsadı. 15-18 Ağustos tarihleri arasında 46 ilde toplam 2160 Z kuşağı üyesiyle yüz yüze gerçekleştirilen bu çalışma, siyasi tercihlerdeki eğilimleri ortaya koymayı amaçladı. İşte diğer ayrıntılar...





Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den Özgür Özel, Mustafa Sarıgül, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır, Z kuşağının en çok beğendiği milletvekilleri arasında yer aldı. AK Parti cephesinde ise Ömer Çelik, Eyyüp Kadir İnan, Derya Ayaydın ve Mustafa Varank ön plana çıkan isimler oldu.

İYİ Parti'den Kürşad Zorlu ve Ümit Özlale, MHP'den Saffet Sancaklı ve İsmail Özdemir ise Z kuşağının en beğendiği MHP milletvekilleri olarak görüldü. Yeşil Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder, DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu ve TİP'ten Sera Kadıgil de ankette dikkat çeken isimler arasındaydı.

Anket sonuçları, genç seçmen kitlesi olan Z kuşağının tercihlerini ve beklentilerini yansıtmada önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Araştırma, parti liderlerinin etkisi dışında, milletvekillerinin bireysel performanslarının ve politika alanındaki çalışmalarının Z kuşağının nezdindeki değerini ölçmeyi hedefledi.

Bu anketle, genç neslin siyasi tercihlerinin yanı sıra, milletvekilleri üzerindeki etkisi ve tanınırlığının da ortaya çıkarılması amaçlandı. Z kuşağının yakın gelecekte Türkiye'nin siyasi atmosferine etkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu tür araştırmaların siyasi stratejilerin belirlenmesinde önemli bir role sahip olduğu söylenebilir.