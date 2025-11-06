Zabıta Ekim'de 225 Denetimle Kayseri'de Huzur ve Düzen Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2025 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği 225 denetim ile şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına önemli katkı sundu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen çalışmalar, kent yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Denetim Detayları

Zabıta ekipleri, seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi. Ekim ayı boyunca yapılan kontrollerde; 44 seyyar satıcı, 21 servis ve ticari araç, 15 market ve 91 işgal olayı incelendi. Çevre kirliliğiyle ilgili 16 denetim yapıldı ve 38 dilenci hakkında işlem uygulandı. Toplamda 225 yasal işlem ile şehir düzenine katkı sağlandı.

Ekip ve Süreklilik

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre denetimlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç’ın "kentin vitrini" olarak nitelendirdiği zabıta ekipleri, kent sakinlerinin güvenli, temiz ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla titizlikle görev yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve hizmet yatırımlarıyla değil, aynı zamanda şehir güvenliği ve düzeniyle de örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI; 2025 YILI EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 225 DENETİMLE ŞEHİR GENELİNDE HUZUR, GÜVENLİK VE DÜZENİN SAĞLANMASINA ÖNEMLİ KATKI SUNDU.