Zafer Partisi 3. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

Zafer Partisi 3. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Zafer Partisi, 3. kuruluş yıl dönümünü genel merkezde renkli bir etkinlik ile kutladı. Etkinlikte konuşan Genel Başkan Ümit Özdağ, partinin önümüzdeki hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kongre Hazırlıkları ve Erken Seçim Gündemi

Özdağ, "İl ve ilçe kongrelerimizden aldığımız güç ve hızla büyük kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bu kurultayda çok önemli katılımlar olacak. Hemen kongre sonrasında erken seçim için çalışmalarımızı hızlandıracağız,” şeklinde konuştu.

Üç Yılda Zorlu Bir Mücadele

Partisinin son üç yıl içinde zorlu bir mücadele verdiğini belirten Özdağ, "Zafer Partisi, Türk milletine ve devletine karşı kurulan komplo ve iç çatışma tehlikesine karşı çıktığını ifade etti. Partimiz, etkisizleştirme ve tutuklama girişimlerine rağmen doğru olanı Türk milletine güçlü bir sesle anlattı. Anketlerde, sığınmacılara yönelik politikalarımızın büyük destek gördüğünü tespit ediyoruz.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk Vurgusu

Özdağ, partinin Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını sahiplenerek, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı hedeflediğini vurguladı. "Cumhuriyetin düşmanlarına karşı Atatürk’ten aldığımız ilhamla hareket ediyoruz,” diyerek Atatürk'e olan bağlılıklarının altını çizdi.

Yıl Dönümü Pastası Kesildi

Konuşmasının ardından, Ümit Özdağ, partinin 3. yıl dönümü pastasını kesti. Yakın zamanda sahada olacaklarını, esnaf, çiftçi ve sabit gelirli vatandaşlarla ekonomi projelerini paylaşacaklarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 3. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla genel merkezde partililere hitap etti.