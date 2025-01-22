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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Tutuklanması Üzerine Adliye Önünde Açıklama

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin adliye önünde önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 00:13
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Tutuklanması Üzerine Adliye Önünde Açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın Tutukluluğu ve Partinin Tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası, partinin Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde önemli açıklamalarda bulundu. Karamahmutoğlu, “Başkanlık Divanı, İstanbul İl Başkanlığı ve 3 avukatla durum değerlendirmesi yapıp, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapacağız” dedi.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Özdağ, 19 Ocak’ta gerçekleştirdiği partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Karamahmutoğlu, Özdağ'ın tutuklanmasının ardından yapılan basın açıklamasında, “Televizyon programlarıyla işin içeriği anlatılacak. Bu saldırının niçin yapıldığı ve Zafer Partisi ile Genel Başkanı üzerinden hangi amaçların güdüldüğü Türk halkına aktarılacaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Gelen Tepki

Bu arada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özdağ'ın tutuklanmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Bunların Türk milletine karşı işledikleri suçların telaşı içindeler. Belli ki aceleleri var” diyerek, partilerin ve bireylerin sindirilmek istendiğini vurguladı.

Dervişoğlu, “Kölelik düzenine karşı 'Türk milleti' diyeceğiz. Bu direniş hattını güçlendirmeye devam edeceğiz. Artık her şey bitmiştir. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz” diye ekledi.

Parti Destekçileri ve Güvenlik Önlemleri

Özdağ’a destek vermek için adliye önünde toplanan Zafer Partisi destekçileri, zaman zaman sloganlar atarak tutuklama kararına tepki gösterdi. Toplantı sırasında, polis ekipleri adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Karamahmutoğlu'nun açıklamalarının ardından destekçiler, adliye önünden ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

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