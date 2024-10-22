Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Terörle Mücadele Açıklamaları

Özdağ'dan Sert Açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, terörist başını Meclis'e çağırmanın sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, Gazi Meclis'imize ve Cumhuriyet'imize yapılmış bir hakaret olduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin Konuşması ve İfadesi

Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi. Bahçeli'nin ifadelerinin "tam bir siyasal cinnet" olduğu yorumunu yapan Özdağ, Abdullah Öcalan'ın PKK üzerindeki varlığının artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Öcalan’ın Tavrı Üzerine Eleştiriler

Özdağ, "Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? 'Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım' demesini mi istiyorsunuz?" diye sordu. Ayrıca, bu konuşmayı yapabilmesi için Öcalan'a ne tür bir taviz verildiği konusunda Türk milletinin aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Vatanseverlerin Tepkisi

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin açıklaması sonrası halkta haklı bir infial oluştuğunu, vatanseverler ve Türk milliyetçilerinin derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Terörle mücadelede Türkiye'nin geri adım attırılmak istendiğini öne sürdü.

Zafer Partisi'nin Kararlılığı

Son olarak, Zafer Partisi olarak Cumhuriyet’i ve devleti koruma misyonlarına devam edeceklerini ifade eden Özdağ, Öcalan’a verilen tavizlere karşı duracaklarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.