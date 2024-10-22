DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,02 0,04%
ALTIN
3.013,24 -0,64%
BITCOIN
2.295.444,56 0,95%

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Terörle Mücadele Açıklamaları

Ümit Özdağ, terörist başının Meclis'e çağrılmasının vatana hakaret olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 18:59
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Terörle Mücadele Açıklamaları

Özdağ'dan Sert Açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, terörist başını Meclis'e çağırmanın sadece kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimize değil, büyük Türk milletine, Gazi Meclis'imize ve Cumhuriyet'imize yapılmış bir hakaret olduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin Konuşması ve İfadesi

Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi. Bahçeli'nin ifadelerinin "tam bir siyasal cinnet" olduğu yorumunu yapan Özdağ, Abdullah Öcalan'ın PKK üzerindeki varlığının artık geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Öcalan’ın Tavrı Üzerine Eleştiriler

Özdağ, "Öcalan'ın ne demesini bekliyorsunuz? 'Hadi silahlarınızı gömün, barış yapalım' demesini mi istiyorsunuz?" diye sordu. Ayrıca, bu konuşmayı yapabilmesi için Öcalan'a ne tür bir taviz verildiği konusunda Türk milletinin aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Vatanseverlerin Tepkisi

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin açıklaması sonrası halkta haklı bir infial oluştuğunu, vatanseverler ve Türk milliyetçilerinin derin bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Terörle mücadelede Türkiye'nin geri adım attırılmak istendiğini öne sürdü.

Zafer Partisi'nin Kararlılığı

Son olarak, Zafer Partisi olarak Cumhuriyet’i ve devleti koruma misyonlarına devam edeceklerini ifade eden Özdağ, Öcalan’a verilen tavizlere karşı duracaklarını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Antalya'da Huzur Operasyonu: 22 Gözaltı
3
Avrupa Şampiyonu Boksör Yalgettekin, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı
4
Kırıkkale'de Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi
5
Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları Davası
6
Alanya'da Drift Yapan Sürücüye 41 Bin Lira Ceza
7
Bakan Güler, Libya İçişleri Bakanı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak