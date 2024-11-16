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Zafer Partisi'nden Büyük Hedef: Türkiye'yi Yönetecek Bir Partiyi İnşa Etmek

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin hedefinin yüzde 7 değil, Türkiye'yi yönetecek bir parti inşa etmek olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 17:45
Zafer Partisi'nden Büyük Hedef: Türkiye'yi Yönetecek Bir Partiyi İnşa Etmek

Zafer Partisi'nden Büyük Hedef: Türkiye'yi Yönetecek Bir Partiyi İnşa Etmek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Ankara İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde etkileyici bir konuşma gerçekleştirerek, "Hedefimiz yüzde 7 değil, hedefimiz Türkiye'yi yönetecek bir Zafer Partisi'ni inşa etmek" dedi.

Özdağ, 8 Aralık'ta düzenlenecek Zafer Partisi kurultayı öncesinde il kongreleri için bir araya geldiklerini belirtti. Partinin kuruluşuna ilişkin bilgi veren Özdağ, bugüne kadar çeşitli ambargolar ve saldırılarla karşılaştıklarını, fakat kararlı adımlarla zafer yolunda ilerlemeye devam ettiklerini vurguladı.

Konuşmasında, kendisi ve partisine yönelik iftiralar olduğunu belirten Özdağ, il teşkilatını olası komplolar karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, parti teşkilatlarının çalışmasının önemine vurgu yaptı: "Zafer emektir, emeksiz zafer kazanılmaz. Zafer fedakarlıktır, fedakarlık yapmadan zafere ulaşamayız." dedi.

Özdağ, halkla olan iletişimin önemini dile getirerek, teşkilatçılığın halkı severek ve saygı duyarak yapılması gerektiğini ifade etti. "Sokaklarda yürümeyen, teyzelere, amcalara, ninelere, dedelere hatır sormayan Zafer Partisi yöneticisi istemiyorum," diyerek halkla iç içe olmanın altını çizdi.

Genel seçimlerde sandık başına koyacak adayların belirlenmesi gerektiğini hatırlatan Özdağ, koalisyon düşüncesinin partinin amacını anlamadığını belirtti: "Hedefimiz yüzde 7 değil, hedefimiz Türkiye'yi yönetecek bir Zafer Partisi'ni inşa etmek. Ve bu amaca uygun olarak çalışmak zorundayız."

Özdağ, AK Parti iktidarının ekonomi, dış politika, mülteci ve sığınmacılara yönelik politikalarını eleştirerek, partisinin PKK/YPG terör örgütüyle mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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