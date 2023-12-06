Zafer Partisi'nden İYİ Parti'ye 'İttifak' çağrısı!

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'e giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamada, İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısında bulunduğunu belirtti. Ancak henüz bir yanıt alamadığını ifade eden Özdağ, bu durumda seçimlere kendi partileri olarak tek başlarına gireceklerini açıkladı.

Özdağ, "Yerel seçimlerde Türk halkı, saray rejimine ve saray rejimini ayakta tutan muhalefete ders vermek için bir fırsat yakalamıştır" diyerek, AKP ve CHP'yi kastederek her iki tarafa da oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla tercih edebileceği bir üçüncü seçeneğin önemli bir alternatif olduğunu vurguladı. İYİ Parti'ye yapılan çağrının reel politik ve iyi niyetli olduğunu belirten Özdağ, henüz bir cevap alamamış olmalarına rağmen umutlarını koruduklarını ifade etti.

İttifak Çağrısı Henüz Yanıt Bulmadı

Zafer Partisi'nden gelen çağrıya karşılık İYİ Parti'den yanıt alamadığını belirten Ümit Özdağ, ittifak durumunun oluşmaması durumunda, AKP ve CHP'ye atıfta bulunarak bu partilere seçmenin rahatlıkla tercih edebileceği bir üçüncü seçeneğin oluşturulması amacı ile yola çıktıklarının altını çizdi. İYİ Parti cephesinde sessizlik devam ederken Özdağ gelecek olumlu yanıta dair umudunun olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra olumsuz bir yanıt alması halinde Zafer Partisi'nin seçime tek başına devam edeceğini açıkladı.