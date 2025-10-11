Zafer Sırakaya: Savunma Sanayisiyle 'İstikbal göklerdedir' Gerçekleşiyor

Zafer Sırakaya, Ege Bölgesi toplantısında Türkiye'nin savunma sanayisi gücünü Atak, Gökbey, TCG Anadolu, SİHA, Kızılelma, Hürjet ve Kağan örnekleriyle anlattı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 17:49
Zafer Sırakaya: Savunma Sanayisiyle 'İstikbal göklerdedir' Gerçekleşiyor

Zafer Sırakaya: Savunma Sanayisiyle 'İstikbal göklerdedir' Gerçekleşiyor

Ege Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'nda mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Ege Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Sırakaya, Aydın programı kapsamında önce Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti; daha sonra toplantıya katıldı.

Toplantıda Sırakaya, adalet, insan merkezli ve bilgi endeksli çalışmaların tamamına "Türkiye Yüzyılı" dendiğini vurguladı ve ilişkilere dair şu ifadeyi kullandı: "Bizim insanlarla, ülkelerle kurmuş olduğumuz ilişki hiçbir dönemde asimetrik olmamıştır. Eşit düzeyde ve kazan-kazan formülü içerisinde hareket ederiz."

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın farklı ülkelere yaptığı çok sayıda ziyaret ile bu yöndeki çabaları hatırlatarak, Erdoğan'ın sözünün ve gücünün kendileri için büyük bir referans olduğunu söyledi.

Konuşmasında diplomasinin güce dayanması gerektiğini belirten Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Slogan üretmenin dışında bir sonuç alabilmeniz için söylediğiniz sözün arkasında dayandığınız bir güç olması lazım. O gücün adı bugün Türkiye'de savunma sanayisidir. Eğer güce dayanmayan bir diplomasi varsa, bu orkestranın şefsiz olarak bir yerde görev almasına benzer. Söylemiş olduğunuz iddianızı destekleyecek şekilde bir askeri gücünüz yoksa, karşıdakinin sizi muhatap alabilme ihtimali olur mu?"

Sırakaya, Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde dünyadaki pazarın yüzde 65'ine sahip olduğunun altını çizdi ve projeleri şöyle sıraladı: "Atak, Gökbey helikopterleri, denizde TCG Anadolu, havada SİHA, Kızılelma, Hürjet ve Kağan... Bütün bunlarla Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' ifadesini ete kemiğe büründüren bir AK Parti hükümetinin varlığını görüyoruz."

Sırakaya, bu güce sahip bir Cumhurbaşkanı sayesinde uluslararası ortamlarda dik ve kararlı durabildiklerini söyledi ve bunun diplomasideki başarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ercan Özboyacı ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın'da bir otelde düzenlenen AK Parti Dış...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın'da bir otelde düzenlenen AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Ege Bölgesi 3 Kademe Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın'da bir otelde düzenlenen AK Parti Dış...

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göktaş: Doğurganlık 1,48'e Geriledi — 2025 Aile Yılı Kritik
2
Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı
3
Kayseri'de tüfekli saldırı: Baba ve oğlu bahçede yaralandı
4
Cevdet Yılmaz: Türkiye 2003'ten Bu Yana 282 Milyar Dolar Doğrudan Yatırım Çekti
5
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de "Kim Var" Sanat Etkinliğine Katıldı
6
Adıyaman Gerger'de Nissibi Köprüsü Yakınında Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
7
Yavuz Ağıralioğlu Artvin'de: Anahtar Parti Halk Buluşması ve İl Başkanlığı Açılışı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?