Zagreb'de 29 Ekim Coşkusu: Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Konserle Kutlandı

Zagreb — Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği himayesinde kutlama

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yılı dolayısıyla özel bir konser düzenlendi.

Etkinlik, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin himayesinde ve Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) tarafından organize edildi. Konserde Jeunesses Musicales Hırvatistan sanatçıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk müziğinden eserler icra etti.

Türk sanatçıların da yer aldığı konser, davetliler tarafından beğeniyle takip edildi.

HTUP Başkanı Goran Beus Richembergh, etkinlikte yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ün 102 yıl önce modern Türkiye'yi kurduğunu söyledi. Richembergh, 31 yıl önce kurulan derneğin çeşitli kültürel programlar aracılığıyla Hırvat ve Türk halkları arasındaki yakınlığı güçlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yılı dolayısıyla konser düzenlendi. Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğinin himayesinde, Hırvat-Türk Dostluk Derneği (HTUP) tarafından organize edilen konserde, Jeunesses Musicales Hırvatistan sanatçıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk müziğinden eserleri icra etti.