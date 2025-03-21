Zagreb'de Işık Festivali Coşkusu

Zagreb'de Işık Festivali Düzenlendi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen Işık Festivali, yerli ve yabancı sanatçıların ışıkla sanatsal eserlerini sergilediği etkileyici bir etkinlik olarak öne çıktı.

Görsel Şölen

22 farklı meydan, bina ve parka yayılmış olan festival, sanatı ve teknolojiyi bir araya getirerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sundu. Güneşin batışıyla birlikte, binalar ve parklar muhteşem ışık desenleriyle aydınlatılarak, Zagreb sokaklarında görsel bir şölen oluşturdu.

Festival Detayları

Işık Festivali, 23 Mart tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, festival alanları ziyaretçileri büyülemeye devam edecek.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Işık Festivali" gerçekleştirildi. Zagreb'de 22 farklı meydan, bina ve parka yerli, yabancı sanatçıların ışıklarla yaptıkları eserlerin yansıtıldığı festival büyük ilgi gördü.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Işık Festivali" gerçekleştirildi. Zagreb'de 22 farklı meydan, bina ve parka yerli, yabancı sanatçıların ışıklarla yaptıkları eserlerin yansıtıldığı festival büyük ilgi gördü.