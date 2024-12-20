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Zagreb'deki Okulda Bıçaklı Saldırı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 6 Yaralı

Zagreb'deki ilkokulda gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:23
Zagreb'deki Okulda Bıçaklı Saldırı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 6 Yaralı

Hırvatistan'da Okulda Bıçaklı Saldırı Üzüntü Yarattı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Precko İlköğretim Okulu'nda sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Zagreb Polisi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin okulda, bıçakla öğretmen ve öğrencilere saldırdığını duyurdu. Sağlık Bakanı Irena Hrstic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki bir öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Yaralılar ve Durumları

Zagreb’deki Sveti Duh Kliniği, yaralı öğretmenin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırganın elindeki kesici aletle kendine zarar verdiği ve şu anda polis gözetiminde olduğu duyuruldu.

Başbakan'dan Taziye Mesajı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sabah saatlerinde gerçekleşen bu trajik olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti. Yaralıların Zagreb'deki hastanelerde tedavi altına alındığını ve ailelere başsağlığı diledi. Plenkovic, ilgili bakanların olayı yakından takip edeceğini vurguladı.

Görüntüler Medyada Paylaşıldı

Saldırıdan sonra okul bahçesine koşan çocukların görüntüleri medyada yer aldı. Bu görüntülerde, ambulans helikopterin olay yerine inişi de yer aldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını...

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını...

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı.

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