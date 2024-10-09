Zaharova'dan Batı'nın Gazetecilere Yönelik Sessizliğine Eleştiri

Zaharova'dan Eleştiriler
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AA serbest kameramanı Hamad'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Zaharova, Batı ve uluslararası kuruluşların bu duruma karşı duyarsız kalmalarını eleştirdi.
Sessizliğin Utancı
Basın toplantısında konuşan Zaharova, gazetecilerin öldürülmesinin mesleki görev sırasında eşine az rastlanan bir trajedi olduğunu vurguladı. "Bu konuyla ilgili hiçbir yorum yapılmadığına dikkat çekiyoruz. UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, bu durum karşısında sessiz kalıyor, bu son derece utanç verici" dedi.
UNESCO'nun Rolü
Zaharova, UNESCO'nun gazetecilerin güvenliğini koruma sorumluluğunu hatırlatarak, kurumun Paris'teki genel merkezinin dışında gazetecilere yönelik hakaretlere karşı tepkisiz kalmasını eleştirdi. "Gerçek hayatta yaşananların üstüne giden bir tepki göremiyoruz" şeklinde konuştu.
Orta Doğu’da Gazetecilere Yönelik Tehditler
Zaharova, Orta Doğu'daki çatışmalarda gazetecilerin güvenliğini felaket olarak tanımladı ve uluslararası kuruluşların bu konuya kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Her gün insanların öldüğü bir bölgede, yüz binden fazla kişi bu çatışmalar sonucunda hayatını kaybetti; bu durum özellikle uluslararası aktörlerin gözlerini kapadığı için devam ediyor" ifadelerini kullandı.
İsrail Saldırıları Hakkında
Bölgedeki İsrail saldırılarına da değinen Zaharova, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. "İsrail'in Suriye, Lübnan ve Gazze’deki eylemleri rutin bir hale geldi. Devletlerin egemenliğine saygı duyulmalıdır" dedi.
Sonuç
Zaharova, tüm dünya gazetecilerine yönelik tehditlerin ciddiyetine dikkat çekerek, güvenliği sağlamak adına tüm tarafların aktif bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.