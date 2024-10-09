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Zaharova'dan Batı'nın Gazetecilere Yönelik Sessizliğine Eleştiri

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın gazetecilere yönelik sessizliğini eleştirerek, uluslararası toplumun sorumluluklarını hatırlattı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 19:18
Zaharova'dan Batı'nın Gazetecilere Yönelik Sessizliğine Eleştiri

Zaharova'dan Eleştiriler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AA serbest kameramanı Hamad'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Zaharova, Batı ve uluslararası kuruluşların bu duruma karşı duyarsız kalmalarını eleştirdi.

Sessizliğin Utancı

Basın toplantısında konuşan Zaharova, gazetecilerin öldürülmesinin mesleki görev sırasında eşine az rastlanan bir trajedi olduğunu vurguladı. "Bu konuyla ilgili hiçbir yorum yapılmadığına dikkat çekiyoruz. UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay, bu durum karşısında sessiz kalıyor, bu son derece utanç verici" dedi.

UNESCO'nun Rolü

Zaharova, UNESCO'nun gazetecilerin güvenliğini koruma sorumluluğunu hatırlatarak, kurumun Paris'teki genel merkezinin dışında gazetecilere yönelik hakaretlere karşı tepkisiz kalmasını eleştirdi. "Gerçek hayatta yaşananların üstüne giden bir tepki göremiyoruz" şeklinde konuştu.

Orta Doğu’da Gazetecilere Yönelik Tehditler

Zaharova, Orta Doğu'daki çatışmalarda gazetecilerin güvenliğini felaket olarak tanımladı ve uluslararası kuruluşların bu konuya kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Her gün insanların öldüğü bir bölgede, yüz binden fazla kişi bu çatışmalar sonucunda hayatını kaybetti; bu durum özellikle uluslararası aktörlerin gözlerini kapadığı için devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırıları Hakkında

Bölgedeki İsrail saldırılarına da değinen Zaharova, bu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. "İsrail'in Suriye, Lübnan ve Gazze’deki eylemleri rutin bir hale geldi. Devletlerin egemenliğine saygı duyulmalıdır" dedi.

Sonuç

Zaharova, tüm dünya gazetecilerine yönelik tehditlerin ciddiyetine dikkat çekerek, güvenliği sağlamak adına tüm tarafların aktif bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı.

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