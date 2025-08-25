Zaharova: Drujba saldırısı uluslararası toplumca kınanmalı

Moskova'dan sert tepki

Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan Drujba boru hattı'na yönelik saldırısının tüm uluslararası toplum tarafından kınanması gerektiğini söyledi. Zaharova, bu tür eylemlerin uluslararası hukukta terör saldırısı olarak nitelendirildiğini vurguladı.

Zaharova, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Drujba'ya yönelik saldırısı ve bu nedenle Macaristan ile Slovakya'ya petrol sevkiyatının geçici olarak durmasını

değerlendirirken, Batı Avrupa ve NATO merkezli yetkililerin söz konusu saldırıları desteklediğine işaret etti. Zaharova, konuyla ilgili olarak, "Bu gerçek ya akıllarını yitirdiklerinin ya da yasalara kesinlikle saygı duymadıklarının bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, sivil altyapıya yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Sivil altyapıya, özellikle de enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırı, tüm taraflar tarafından kınanmalıdır. Bu tür faaliyetler uluslararası hukukta terör saldırısı olarak nitelendirilmektedir." dedi.

22 Ağustos'ta Slovakya ve Macaristan yetkilileri, Ukrayna'nın Drujba saldırısı nedeniyle ülkelerine yönelik Rus petrolü sevkiyatının 5 gün süreyle durdurulduğunu açıklamış; yetkililer saldırıya tepki göstermişti.