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Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, 61. ABU Genel Kurulu'nda Gazze'deki durumu ele aldı, medya dönüşümü ve dijitalleşme süreçlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:52
Zahid Sobacı'nın ABU Genel Kurulunda Gazze Konuşması

Zahid Sobacı'dan ABU Genel Kurulunda Önemli Açıklamalar

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulunda dikkat çekici bir konuşma yaptı. Sobacı, Gazze'de masum sivillerin yanı sıra zorlu koşullarda haber yapan basın mensuplarının da hedef alındığını ifade ederek, İsrail saldırıları sonucu şu ana kadar 177 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Yeni Zorluklar

İstanbul'da bir otelde düzenlenen genel kurulun açılışında konuşan Sobacı, medya sektörünün dijital dönüşüm sürecinde radikal değişimlere uğradığını kaydetti. İzleyici alışkanlıklarının ve yapay zekanın gelişiminin bu süreci başlattığını dile getiren Sobacı, yayıncıların içeriğin güncel kalmasını sağlamak üzere yenilikçi adımlar atmaları gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, genel kurulun temasını "Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" olarak belirlediklerini ifade etti.

Medya Kuruluşlarına Düşen Görevler

Dijitalleşmenin yanı sıra bazı risklerin de ortaya çıktığını aktaran Sobacı, sosyal medya yoluyla yayılan dezenformasyonun medya kuruluşları için yeni bir meydan okuma oluşturduğunu belirtti. "Dijital dönüşümde başarılı olmak için bu riskleri göz önünde bulundurmak zorundayız" dedi.

Gazze'deki Zülüm ve Uluslararası Tepki

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara değinen Sobacı, uluslararası toplumun bu barbarlık karşısında etkisiz kaldığını ifade etti. "Bundan sonraki olaylarda sessiz kalırsak, hangi hakla ses çıkarabiliriz?" sorusunu yöneltti.

ABU Genel Kurulu'na Katılım

ABU Genel Kuruluna 58 ülkeden 400'den fazla delegenin katıldığını açıklayan Sobacı, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yayındaki etkilerinin dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Zahid Sobacı'nın konuşması, medya profesyonellerinin uluslararası durumu etkileme ve hakkı haykırma konusunda ne kadar kararlı olduklarını göstermektedir.

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde...

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Program katılan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuşma yaptı.

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde...

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) 61. Genel Kurulu TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Program katılan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, konuşma yaptı.

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