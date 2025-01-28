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Zaliha Erdoğan Peçe'nin 'Kusurlu Bağlantı' Sergisi 8 Şubat'ta İstanbul'da Açılıyor

Zaliha Erdoğan Peçe'nin minyatür alanındaki ilk kişisel sergisi 'Kusurlu Bağlantı', 8 Şubat'ta Arthan Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:13
Zaliha Erdoğan Peçe'nin 'Kusurlu Bağlantı' Sergisi 8 Şubat'ta İstanbul'da Açılıyor

Zaliha Erdoğan Peçe'nin 'Kusurlu Bağlantı' Sergisi

Geleneksel Türk sanatlarından minyatür alanında çarpıcı çalışmalara imza atan Zaliha Erdoğan Peçe, İstanbul'da düzenleyeceği ilk kişisel sergisi 'Kusurlu Bağlantı' ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sergi Tarihleri ve Mekanı

8 Şubat'ta Karaköy'deki Arthan Galeri'de açılacak olan sergi, 25 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Serginin İçeriği

'Kusurlu Bağlantı' sergisi, bağırsak villusları, sinek ve ölçü aletleri gibi imgelerle güç ilişkileri ve ağları estetik bir dille yorumlayan toplam 48 eserden oluşmaktadır. Ayrıca, Prof. Dr. Zeynep Sayın'ın çalışmalara dair kaleme aldığı yazı ile sanatçı ve eserleri üzerine bir konuşmanın yer aldığı video da sergide bulunuyor.

Minyatür Sanatında Yenilikçi Yaklaşımlar

Peçe, sergideki eserlerinde minyatürün çizim ve boyama tekniği, görme biçimi ve sembol dili kullanarak günümüz meselelerine odaklanıyor. Sanatçı, dünyada medyadan akademiye, siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda güç kümelerinin ilişkiler ağına özgün bir eleştiri getiriyor.

Zaliha Erdoğan Peçe Hakkında

Geleneksel minyatür sanatındaki yenilikçi yaklaşımları ile tanınan Zaliha Erdoğan Peçe, insanlık tarihinde devamlılık içeren imgeler, kozmik düzen ve iktidar imgelerinin minyatür sanatı bağlamında yorumlanmasına yönelik yazılar, makaleler ve araştırmalar kaleme aldı. Peçe, aynı zamanda yerel ve uluslararası birçok sergi, koleksiyon ve projede yer aldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde, Osmanlı minyatürleri üzerine tamamladığı sanatta yeterlilik tezi ile de dikkat çekti. Minyatür sanatı ve bitki ressamlığı alanındaki üretimleri ve kuramsal çalışmaları ile sanat dünyasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

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